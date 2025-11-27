Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:04
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, H.C.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

