        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:31
        Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

