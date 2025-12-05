Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
