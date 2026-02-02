Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. U.H. yönetimindeki 34 AIG 433 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu sanayi kavşağında, V.K. idaresindeki 34 GEJ 050 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.