        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:09 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:09
        Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        U.H. yönetimindeki 34 AIG 433 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu sanayi kavşağında, V.K. idaresindeki 34 GEJ 050 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve araçlardaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

