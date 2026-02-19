Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Yarım asrı aşkın süredir dövdüğü demiri tarım aletlerine dönüştürüyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da demircilik yapan Mustafa Uyan, yarım asrı aşkın süredir demire şekil vererek tarım aletleri üretiyor.

        Giriş: 19.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:35
        Yarım asrı aşkın süredir dövdüğü demiri tarım aletlerine dönüştürüyor
        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da demircilik yapan Mustafa Uyan, yarım asrı aşkın süredir demire şekil vererek tarım aletleri üretiyor.

        Amcasının yanında demirciliğe başlayan 70 yaşındaki Uyan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

        Sabahın erken saatlerinde ocağını yakıp çekicini eline alan Uyan, kızgın demire verdiği şekille çeşitli tarım aletleri üretiyor.

        Demirci ustası Uyan, AA muhabirine, ham demiri yüksek ısılı ateşte kızdırıp döverek şekil verdiğini söyledi.

        Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Uyan, "Şekilsiz bir demiri, bir çeliği alıp işe yarar hale getirmek, köylüye hizmet etmekten daha güzel ne olabilir? Demirden balta, kazma, dehre, satır, nacak gibi köylünün ne ihtiyacı varsa hepsini el emeğiyle üretiriz. Bu mesleğe amcamın yanında başladım." dedi.

        - 1968'den bu yana ocağın başında

        Mesleğine aşık olduğunu anlatan Uyan, "'Dünyaya bir daha gelsen yine demirci olur musun?' deseler, yine olurum. Bu meslek kadar zor ama bir o kadar da zevkli başka bir meslek yok. 1968'de daha çocukken burada su çırağıydım. O gün bugündür ocağın başındayım." diye konuştu.

        Mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü ifade eden Uyan, şöyle devam etti:

        "Bin derecelik sıcaklıkta demiri döverek şekil veririz, eğer demir ocakta kalırsa özelliği kalmaz çürür dikkat etmek lazım. Eskiden bir malzemeye şekil vermek için 4-5 kişi birlikte çalışırdık. Şimdi makineler ve teknoloji var, işler biraz hafifledi ama emek yine aynı. Gençlerimiz pırlanta gibi, meslekler ölmesin isterim ama gençler daha çok okumayı tercih ediyor. Onlara da saygımız var, onlar da bizim geleceğimiz."

