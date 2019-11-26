Hayırsever Yıldırım, altın madalyayla ödüllendirildi

Adıyaman’da daha önceden ağız ve diş hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı Hayırsever Abuzer Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı altın madalya ile ödüllendirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Karadeniz ve Besni TSKGV Tanıtım Kurulu Başkanı Ali Erdoğan Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti. Vali Aykut Pekmez, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptığı maddi ve manevi katkılarından dolayı TSKGV tarafından adına düzenlenen altın madalya ve beraatını hayırsever Abuzer Yıldırım’a verdi.

Adıyaman’da toplumun ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile olan Yıldırım Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım’a teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, “Abuzer beyden Allah razı olsun. İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır. Bugüne kadar ilimizde yaptırdığı ağız ve diş hastanesi, okul, cami, sağlık ocağı ve taziye evi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na yaptığı maddi ve manevi katkılar gibi birçok önemli hayırlara vesile oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz daha sonra Vali Aykut Pekmez’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Valilik Makamında düzenlenen altın madalya programına İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’de hazır bulundu.

ADIYAMAN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:46

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