Milletvekili Tutdere, tütün şirketlerine sert tepki gösterdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, düşük fiyatlarla sözleşmeli tütün alımı yapan özel şirketlere tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere, özel şirketlerin tütün üreticilerine vicdansızca düşük fiyat dayatması yaptığını belirterek Orman ve Tarım Bakanlığını denetim yapmaya davet etti.

Milletvekili Tutdere, “Şu anda özel firmaların tütün üreticileriyle yapmış olduğu sözleşmeler gereğince üreticiden ürünü alması gerekiyor. Özel firmalar tütün üreticisiyle sezon başında yapmış olduğu sözleşmelerde başfiyat olarak 19,5 TL'lik bir fiyatı kabul etti ve bu fiyat üzerinden çiftçiyle anlaştı. Üretici tütününü şu anda hazırlamış durumda ancak özel firmalar Kahta'da, Besni'de, Adıyaman merkezde, Samsat'ta tütün üreticisine ürünü 13 liradan verirseniz alırız, vermezseniz ürünü almayacağız diyor ve çiftçi üzerinde, üretici üzerinde büyük bir baskı oluşturuyorlar. Şu anda üreticimiz kan ağlıyor. Hatay'da, Adıyaman'da ve diğer bölgelerdeki üreticilerimizin hepsi bu sorunla karşı karşıyadır. Buradan, milletin kürsüsünden tütün üreticisiyle sözleşme yapan özel firmalara açıkça sesleniyorum, sizin yaptığınız vicdansızlıktır, fırsatçılıktır. Türkiye bir hukuk devletidir, hukuk devleti kapsamında üreticiyle yapmış olduğunuz sözleşmenin gereğini yapın, attığınız imzaların arkasında durun, insafsızlık yapmaya gerek yok.

Türkiye'de, bu ortamda neyin fiyatı düştü de siz tütün üreticisine 13 lira fiyat dayatıyorsunuz? Mazotun fiyatı mı düştü, gübrenin fiyatı mı düştü, ilacın fiyatı mı düştü, çay, yağ, şeker başta olmak üzere hangi gıda maddesinin fiyatı düştü de siz çiftçiye bu şekilde dayatma yapıyorsunuz? Buradan bu sözleşmeleri denetlemekle görevli Tütün ve Alkol Dairesine de çağrıda bulunuyorum, Tarım ve Orman Bakanlığına da çağrıda bulunuyorum. Siz, bu sözleşmeleri denetlemekle yükümlüsünüz. Şu anda özel firmalar Türkiye'nin her tarafında tütün üreticisine baskı yapıyorlar, tütün üreticisini zora sokuyorlar, alın terlerine göz dikmişler, emeklerine göz dikmişler, denetim görevinizi lütfen yerine getirin” diye konuştu.

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