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Adıyaman’da jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 20202021 eğitim öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmesi planlandı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli koordine sağlanarak 24 Aralık 2020 günü Eba ve zoom uygulamaları üzerinden 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik güvenliğini eğitimi verildi.

Eğitimlerin haftanın iki günü verilmeye devam edeceği öğrenildi.

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