Çelikhan Yeşiltepe Baraj Göleti sulamaya açılıyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde inşa edilerek 800 dekarlık bir araziyi sulayacak olan Yeşiltepe Baraj Göleti bitirilerek önümüzdeki aylarda sulamaya açılıyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çelikhan Kaymakam Vekili Batuhan Bingöl, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk, il genel meclis üyeleri ve köy halkıyla birlikte 4 köyün 800 dekarlık arazisine can suyu olacak Yeşiltepe Baraj Göleti'nde incelemelerde bulundu. Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, önümüzdeki aylarda sulamaya açılacak olan Yeşiltepe Baraj Göletinin son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk’ten bilgi aldı.



Yeşiltepe Baraj Göleti'nin önümüzdeki aylarda sulamaya açılacağını ve toprağın suya olan hasretinin biteceğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Şu anda Yeşiltepe Baraj göletinde su tutulmaya başlandı. Barajın göleti 700 bin metreküp su depolama hacmine sahip. Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız bu projemiz 800 dekar araziyi sulayacak. Barajın iletim hattına ilişkin olan borular da gelmeye başladı. Tahminen 23 ay içerisinde boruların takılması ve iletim hattının tamamlanmasıyla birlikte Bistikan bölgesindeki 800 dekarlık arazi suyun bereketine kavuşarak bu bölgeye hayat verilmiş olacak. Bu projemiz yaklaşık 20 Milyon TL’ye mal oldu. Bu projelerin ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyoruz. İlimizdeki sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi için bizler gerek DSİ nezdinde gerekse de Ankara’da Bakanlarımız nezdinde çok sıkı takipler yapıyoruz. Bu projelerimiz sayesinde Adıyaman’ımıza hayat katmış olacağız. İnsanlarımız iş, aş sahibi olacak ve tarımsal üretim artacaktır” dedi.



Çelikhan’ın Bistikan bölgesinde mümbit toprakları suyla buluşturacak olan Yeşiltepe Baraj Göleti'nde sona gelindiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, “Tarımsal üretimi artırarak bu bölgenin topraklarına can suyu olacak Yeşiltepe Baraj Göleti'nde yaklaşık 700 bin metreküp su tutuldu. İnşallah bu sezon da 800 dönüm araziyi sulamaya açacağız. Bu proje ile Bistikan bölgesinde 4 köyümüzün arazileri sulanacak. Bu projenin ilimize, Çelikhan ilçemize ve köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.