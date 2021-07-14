İş yerinde korkutan yangın

Adıyaman'da bir iş yerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü yakınlarında bulunan ikinci el ürün satışı yapan bir mağaza önündeki koltuk ve beyaz eşyalarda yangın meydana geldi. Şahıs yada şahıslar tarafından yakıldığı tahmin edilen yangını fark eden mahalle sakinleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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