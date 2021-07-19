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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin’den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Dağtekin’den Kurban Bayramı mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Dağtekin, bayramların, manevi lezzet ve hazzın en zirve noktalara ulaştığı zaman dilimlerinden biri olduğunu belirterek, Kurban Bayramı’nın ise, yakınlaşma, teslimiyet ve sadakati ifade ediyor olması açısından da çok özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.
Dağtekin mesajında, “Yüce Rabbim, yüreğimizden sadakati, teslimiyeti ve muhabbeti hiç eksik etmesin. Dini bayramlarımız birliğin, dirliğin ve beraberliğin; huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin ifadesi olmasının yanı sıra hiç kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah’ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bayramlar; birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu anlamda Kurban Bayramı ise, Allah’a manevi açıdan yaklaşmanın ve ruhen yakınlaşmanın en eşsiz yollarından biridir. Allah’a hakkıyla kul olabilmek ve bir diğer ifadeyle O’na yaklaşabilmektir. Kaldı ki, Kurban kelimesinin anlamı da, işte bu yüzden yakınlaşmak şeklindedir. Kurban, İbrahim Peygamber’den bizlere sadakat, İsmail Peygamber’den teslimiyet mirasıdır. Allah’a hamdolsun ki; bu kutsi mirasa asırlardır hissedarlık ediyor ve muhabbetini de gönlümüzde yeşertip duruyoruz. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da muhabbete giden yol olmaya çalışalım. Kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakıp, gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım. Çocuklarımıza ve gençlerimize i çok özel bir bayram örneği olalım. Bayramların aynı zamanda bizi birbirimize bağlayan birer muhabbet bağı olduğunu onlara gösterelim. Büyüklerimizin gönüllerini alalım, yüreklerinden kopup gelen dualarına mazhar olalım. Can olalım, canan olalım, bayramla huzur bulalım” ifadelerini kullandı.

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