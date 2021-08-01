Hastane-Otogar Köprülü Kavşağı'nın ihalesi yapıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, HastaneOtogar farklı seviyeli köprülü kavşağının ihalesinin yapıldığını müjdeledi.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın AltınşehirÜniversite farklı seviyeli köprülü kavşağın açılış programında gündeme getirdiği ve açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ilettiği HastaneOtogar farklı seviyeli köprülü kavşağının ihalesinin yapıldığı müjdelendi.
Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, “Seçim sürecinde söz verdiğimiz projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adıyaman hastaneotogar farklı seviyeli köprülü kavşağın yapım ihalesi 29 Temmuz Perşembe günü itibariyle yapıldı. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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