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Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

DHA

Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Aksoy yönetimindeki 06 RHG 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Güllü Aksoy, Taylan Alevli  ve Ali Aksoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-08-25 00:18:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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