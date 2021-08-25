Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Aksoy yönetimindeki 06 RHG 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Güllü Aksoy, Taylan Alevli ve Ali Aksoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-08-25 00:18:44



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