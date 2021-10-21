Başkan Kılınç Güney Çevreyolunda incelemelerde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile Eski Besni Caddesini birbirine bağlayacak olan Güney Çevreyolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Millet Caddesi ile Eski Besni Caddesini birbirine bağlayacak olan Güney Çevreyolu’nun çalışmalarına başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ildeki alternatif yolları arttırarak şehrin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Güney Çevreyolundaki incelemeleri sırasında teknik ekipten bilgiler alan Başkan Kılınç, yolun tamamlanması ile birlikte şehrin doğu ile batı kısmını birbirine bağlayan önemli bir ulaşım ağının daha hizmete gireceğini belirterek, “Güney Çevreyolunda sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yol yapımında görev alan işçilerle ve çevre sakinleriyle sohbet edip, kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.