Klima motorları arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman’da, klima motorları arasında kalarak sıkışıp mahsur kalan yaramaz kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın klima motorları arasına girerek sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı. Her hangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.