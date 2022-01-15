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Başkan Dağtekin’den ‘yanlış açıklamaya’ belgeli cevap

İHA

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tütün kooperatifleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu tütün ile ilgili yanlış bilgileri paylaştı" dedi.

Başkan Dağtekin’den ‘yanlış açıklamaya’ belgeli cevap

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tütün kooperatifleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu tütün ile ilgili yanlış bilgileri paylaştı” dedi.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlış bilgilendirildiğinin altını çizdi.
Yalan yanlış bilgiler ile kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Dağtekin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında tütünümüzle ilgili yanlış bilgileri TBMM’de dile getirdi. Burada ciddi bir yanlışlık var. Adıyaman tütününü önemseyen bir kişi olarak, Kılıçdaroğlu lüften bilgilerinizi doğru kaynaktan elde edinsin diyorum. Yanlış kaynaktan bilgi edinirseniz söylediklerinizde yanlış olur. Hiçbir kooperatif yok demiş. Ben kooperatif listesini göstermek istiyorum. Bu EPDK’da bu listeyi görebilir. 31 Adet tütün üretim ve pazarlama kooperatifi var. 18 tanesi belgelerini almış, üretim ve satış yapabilecek boyuta gelmiştir. 14’ünde ticaret yetki belgesi mevcuttur. Valimiz Mahmut Çuhadar ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile beraber açılışını yaptığımız Çelikhan Kooperatifimiz ise her türlü çalışmayı bitirmiş ve şuanda tütün alımlarını başlamıştır. Bütün her şeyi tamamlanmıştır. Durum böyle iken, kooperatif yok demek, tütünü çözümsüzlüğe götürmektedir. Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın tütünü gündem yapması ve bu güne kadar ki mücadelesi görülmektedir. Artık kayıtlı olsun, tütünümüz marka olsun, kıymetli olsun istiyoruz. Kooperatifimizi güçlendirmenin yolunu seçelim. Tütün üreticimizin emrindeyiz. Biz onların alın terini, emeğini en iyi şekilde nasıl değerlendireceklerse yanlarındayız. Muhalefetin tamamına tavsiyem, bilgileri doğru kaynaktan alarak kamuoyuna doğru bilgiler sunalım” dedi.
Parti binasında önceki gün Mahir Ünal konuşurken ‘açım’ diye bağıran bir kişinin görüntülerinin sosyal medyaya düştüğünü dile getiren Dağtekin, “Dün yine bir algı yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşurken, ‘Ben açım’ diye bir kişi bağırdı. Bu kişiyle daha sonra konuştuk. Şahsın aslında 100 küçükbaş hayvanının olduğu, belediyeden yardım aldığını kendisinden öğrendik. Yanlış algı oluşturmak istendi. Yalanları ellerinde kaldı. Yalan inanç değerlerimizle örtüşmez” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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