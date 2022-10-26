Adıyaman´da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

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Murat KURT/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Gerger ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü İlyas Avcı (31), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Gerger ilçesine bağlı Budaklı köyü yakınlarında meydana geldi. İlyas Avcı yönetimindeki 06 FC 4509 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Avcı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Avcı´nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT

2022-10-26 14:43:36



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