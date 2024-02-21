Adıyaman'da 15 milyon yıllık balık fosili bulundu

Orta Miyosen Dönemi'ne tarihlediğimiz bu fosil, günümüzden yaklaşık 16 milyon ve 11.6 milyon yıl arasına tarihlenmekte, yani günümüzden 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu fosiller göl ve akarsu çökeltilerinin oluştuğu yerlerde görülmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır” dedi.