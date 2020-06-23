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HaberlerYaşamBalıkçının ağına takıldı... Bir tek o bölgede yaşıyor - Haberler
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Adıyaman´da nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, balıkçılar tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu. Fırat kaplumbağasını inceleyen Doç. Dr. Yıldız, türün neslinin tehlike altında olduğunu ve Mezopotamya bölgesinde yaşadığını belirtti

Fırat kaplumbağası
DHA

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde balıkçılık yapan Yılmaz Toprak, avlandığı sırada ağlarına bir kaplumbağanın takıldığını fark etti.

DHA'nın haberine göre Sudan çıkardığı kaplumbağanın diğerlerinden farklı olduğunu gören Toprak, durumu Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a iletti.

Gölpınar köyüne gelen Yıldız, yaptığı incelemede kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi.

Fırat kaplumbağasını inceleyen Doç. Dr. Yıldız, türün neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Bu hayvanın sadece Mezopotamya bölgesinde yaşadığını anlatan Doç, Dr, Yıldız, "Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Irak, Suriye, Dicle ve Fırat'ın devam ettiği her yerde bulunuyor" dedi.

BARAJLAR VE BALIKÇI AĞLARI NESLİ TEHLİKEYE ATIYOR

Barajlar nedeniyle kaplumbağanın neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldız şöyle devam etti:

"Barajlar yapıldığı zaman su seviyesi yükselmekte, su seviyesi yükselince normal eskinden kıyıda olan toprak yumuşak toprak su altında kalmakta ve hayvanlar üreyemeyecek duruma gelmekte. Çünkü bunlar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar, ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Ayrıca biliyorsunuz balıkçılar var. Balıkçılar biliyorsunuz akşamdan ağı atıyor belirli bir saat ağ kalıyor sonra topluyorlar. Balıklar ağa takılınca Fırat kaplumbağası balıklarla beslendiğinden ağlara geliyor ve ağdaki balıkları yemeye çalışırken ağlara dolanıyor ve boğuluyor. Bunlar neticede akciğer solunumu yapan hayvanlar suyun üzerine 1-2 saatte bir çıkmak zorundalar. Çıkamayınca boğulmalarına neden oluyor ya da balıkları yediği için bazen bilinçsiz olan balıkçılar tarafından öldürülebiliyorlar, ağlarından çıkartılıp öldürülebiliyorlar. Çok şükür Adıyaman'da birçok bilinçli balıkçı var bazı arkadaşlar bulduklarında alıp kurtarıp tekrar doğal ortamlarına salıveriyorlar. Geçtiğimiz günlerde yine Samsat Gölpınar köyü bölgesinde balıkçı arkadaşımız bizi aradı. Gittik hayvanı görüntüledik, resimlerdik daha sonra doğal ortamına birlikte salıverdik."

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