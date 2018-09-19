SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Adli psikiyatri hastalarına 'yüksek güvenlikli odalar'

Türkiye'de ikincisi Kayseri'de hizmete açılan "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi"nde suça karışmış psikiyatri hastalarının tedavi ve kontrolleri yapılıyor

19.09.2018 - 16:24 | Güncelleme:

Türkiye'de suça karışmış psikiyatri hastalarının tedavi edilmesi amacıyla ikincisi Kayseri'de hizmete açılan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinde tek kişilik odalarda tedavi edilen hastalar, spor ve sinema salonunun yanı sıra uğraş atölyelerinde vakit geçiriyor.

Kayseri Şehir Hastanesi kampüsündeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, tek kişilik odaları, hastaların kendilerine zarar vermemesi için düşünülen kırılmaz cam, yuvarlak, köşesiz kapı, başlıksız muslukların yer aldığı lavabolarıyla dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle 1 Temmuz'da hizmete giren 100 yataklı hastanede, hastaların yanı sıra ziyaretçiler de giriş ve çıkışlarda sıkı denetimden geçiyor.

Hastanede tedavi gören hastalar için güvenlikli avlular, spor odaları, sinema salonları ve vakitlerini değerlendirebilecekleri atölyeler yer alıyor.

YGAP sorumlusu uzman doktor Mustafa Reyhancan, ilki Adana'da hizmete açılan hastanenin ikincisinin de Kayseri'de hizmet vermeye başladığını söyledi.

YGAP'ın Türkiye'de yeni bir kavram olduğuna dikkati çeken Reyhancan, şöyle konuştu: "YGAP, Türk Ceza Kanunun 32, 57 ya da 74. maddelerine göre mahkemelerin, hakimlerin ya da savcıların bize gönderdiği adli psikiyatri hastalarının hem tedavi edildiği hem de kontrollerinin yapıldığı hastaneler. Mahkemeler, suça karışmış birtakım psikiyatri hastalarının tedavileri süresince burada yatırılmalarını ya da tehlikeliliği devam ediyor mu etmiyor mu, bunu gözlemlememiz için bize gönderiyor. Burada tedavi ediliyorlar, kontrolleri yapılıyor. Hastanemizin zemin katında tutuklu ve hükümlülerin yattığı koğuş mevcut. Burası 28 yataklı. Hastanemiz toplam 100 yataklı."

"TECRÜBELİ BİR EKİPLE HİZMET VERİYORUZ"

Reyhancan, hastanede giriş ve çıkışların hem hastaların hem de hastane çalışanlarının güvenliği için sıkı tutulduğunu dile getirdi.

Hastaların kendilerine ve çalışanlara zarar verme riskini en aza indirecek önlemler aldıklarını anlatan Reyhancan, şunları kaydetti: "Hastalar ya da ziyaretçileri girerken çatal, bıçak gibi kesici ya da başka türlü zarar verici aletler içeri alınmaz. Pencereler kırılmaz camdan yapılmıştır ve içeriden açılamıyor. Lavabo ve tuvaletler hastaların kendine zarar vermesine engel olacak şekilde dizayn edilmiştir. Musluk başlarını kırıp kendine zarar veren hastalar olabiliyor, bu nedenle çeşmelerde musluk başlıkları yok. Duş başlıkları da yok. Kapılar köşeli değil, yuvarlak biçimde. Odalar tek kişilik. Tüm hastane kaliteli bir şekilde düzenlenmiş durumda. Tecrübeli bir ekiple hizmet veriyoruz. Bu tür hastaları daha önce Adana, Elazığ ve İstanbul'daki hastanelere gönderiyorduk. Burada hastalar hem gerektiği gibi tedavi ediliyor hem çevre illerimize de hizmet veriyoruz. Öte yandan hastane kapalı bir cezaevi şeklinde değil. Toplantı, spor ve sinema odaları, uğraş atölyeleri mevcut. Yakın zamanda eğitmenlerimiz de gelecek, buradaki etkinlikler başlayacak. Hastaların hem tedavi olabileceği hem terapi görebileceği bir hastane burası."

Reyhancan, Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde toplamda 2 bin 200 yataklı YGAP açmayı planladığını, bunların 200 yatağının Adana ve Kayseri'de hizmete başladığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X