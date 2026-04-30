Adli tatil başlangıç tarihi: 2026 Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?
Yargı sisteminde her yıl merakla beklenen adli tatil süreci için 2026 yılına yönelik takvim araştırmaları hız kazandı. Mahkemelerdeki yoğunluğun geçici olarak azaldığı bu dönemde, hakimler, savcılar ve adliye personeli dinlenme imkanı bulurken, süren davaları olan vatandaşlar da süreci yakından takip ediyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...
Yargı alanında her yıl düzenli olarak uygulanan adli tatil dönemi, 2026 yılı için de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Mahkemelerdeki yoğun işleyişin geçici olarak yavaşladığı bu süreçte, hakimler, savcılar ve adliye personeli dinlenme imkanı bulurken, yargılaması devam eden dosyalara sahip vatandaşlar resmi takvimi araştırıyor. Bu kapsamda “Adli tatil hangi tarihte başlayacak, ne zaman bitecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?” sorularının cevabı haberimizde...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.