        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ: 2026 Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek, adli tatilde hangi davalar görülmeye devam edecek?

        Adli tatil başlangıç tarihi: 2026 Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihte bitecek?

        Yargı sisteminde her yıl merakla beklenen adli tatil süreci için 2026 yılına yönelik takvim araştırmaları hız kazandı. Mahkemelerdeki yoğunluğun geçici olarak azaldığı bu dönemde, hakimler, savcılar ve adliye personeli dinlenme imkanı bulurken, süren davaları olan vatandaşlar da süreci yakından takip ediyor. Peki, Adli tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:18 Güncelleme:
        Yargı alanında her yıl düzenli olarak uygulanan adli tatil dönemi, 2026 yılı için de en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Mahkemelerdeki yoğun işleyişin geçici olarak yavaşladığı bu süreçte, hakimler, savcılar ve adliye personeli dinlenme imkanı bulurken, yargılaması devam eden dosyalara sahip vatandaşlar resmi takvimi araştırıyor. Bu kapsamda “Adli tatil hangi tarihte başlayacak, ne zaman bitecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?” sorularının cevabı haberimizde...

        ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

        Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.

        ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

        2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi; yaralılar var

        Bartın'da Yazıcılar kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası