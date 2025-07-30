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        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalara bakılır? 2025 Adli tatil takvimi

        Adli tatil ne zaman bitiyor? İşte Adli tatil tarihleri

        Adli tatil dönemi, 2025 yılında da yargı sistemine kısa bir mola sunuyor. Hukukçular için dinlenme süresi olarak değerlendirilen bu dönem, bazı dava süreçlerinin ertelenmesine yol açarken, vatandaşlar açısından da hukuki işlemlerde zamanlamayı doğrudan etkiliyor. Peki, 2025 adli tatili ne zaman bitiyor ve hangi davalar bu süreçte görülmeye devam edecek? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 22:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:11
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        Yargı sistemine verilen yıllık mola geçtiğimiz günlerde başladı. Her yıl olduğu gibi bu yaz da adli tatil tarihleri araştırılıyor. Mahkemelerde işleyişin kısmen durduğu bu dönemde, yalnızca belirli davalara bakılıyor. Peki, 2025 adli tatili ne zaman sona erecek, dava süreçleri ne zaman normale dönecek? İşte bilgiler...

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        ADLİ TATİL TAKVİMİ

        Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

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        ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

        Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

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