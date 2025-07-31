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        Haberler Bilgi Yaşam Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresinde hangi davalara bakılır?

        Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresinde hangi davalara bakılır?

        Yaz ayıyla birlikte adli tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Peki, bu sene adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil süresinde hangi davalara bakılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:39
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        Adli tatil takvimi, yargı sisteminde görev yapanlar kadar dava süreci devam eden vatandaşlar için de merak konusu oluyor. Hakim, savcı ve mahkeme personeline dinlenme fırsatı tanıyan adli tatil, aynı zamanda bazı dava süreçlerinin ertelenmesine neden olabiliyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman bitecek?

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        ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

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        ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

        Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

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