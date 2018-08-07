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Duruşma çıkışı adliye koridorunda karşı karşıya geldiler
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Adli Tıp´tan `Askerin başına miğferle vurulup ölmesi mümkün´ raporu

Bursa´nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Osman Hancı´nın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye, İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi´nden gelen raporda, kafatasında kırıklar olduğu tesbit edilen Gökhan Kılıç'ın başına vurulduğu iddia edilen kompozit başlığın ölümüne neden olabileceğinin mümkün olduğu belirtildi. Duruşma ertelenirken, adliye koridorunda taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından sinir krizi geçiren Gökhan Kılıç'ın eşi güçlükle sakinleştirildi.

07.08.2018 - 12:00 | Güncelleme: DHA

Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, geçen yıl 7 Ekim'de nöbetten döndükten sonra fenalaşınca Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alınsa da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında Kılıç'ın başına miğferle vurup ölümüne neden olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı gözaltına alındı. Hancı ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Hancı tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ölüme neden olmak' suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Hanıcı'nın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, Gökhan Kılıç'ın annesi Ayşe, babası Halit, kardeşi Emrah ve Kılıç'ın askeri kepini takan eşi Berna Kılıç ile sanığın yakınları ve avukatları katıldı.

ADLİ TIP: KOMPOZİTLE BAŞINA VURULARAK ÖLMESİ MÜMKÜN

Mahkeme heyeti, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, Gökhan Kılıç'ın kafatasının sol tarafındaki kırık nedeniyle beyin kanaması geçirip yaşamını yitirdiği açıklandı, bu kırığa oy birliğiye kopozit başlığın neden olabileceği belirtildi.

Duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Astsubay Osman Hancı´nın Avukatı Reşit Azmi Bilgin, bu raporu kabul etmediklerini söyledi. Kurulun böyle bir raporu vermeye yetkisi olmadığını savunan Avukat Bilgin, raporun fizik ihtisas kurulundan alınması gerektiğini söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Müştekilerin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, gelen rapora bir diyeceklerinin olmadığını, sanığın ilk ifadesinde kompozit başlığı ile Gökhan´ın başına vurduğunu, sonra alınan ifadesinde kompozit başlığı kafasına dokunduğunu, bir kez daha ifade değiştirerek Gökhan´ın, nöbet sırasında arkadaşıyla şakalaşırken kafasına nar atıldığını, uyuşturucu sebebi ile ölmüş olabileceğini söyleyerek çelişkili ifadeler verdiğini söyledi. Avukat Karaca, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen rapor kapsamında sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

Bu arada, duruşma sonrası adliye koridorunda sanık yakınları ile Gökhan Kılıç'ın ailesi arasında yaşanan sözlü tartışmayı polis büyümeden önlerken, yaşananları görüntülemek isteyen avukat Mustafa Göktürk'ün yanında staj yaptığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan stajyerler serbest bırakılırken, Gökhan Kılıç'ın sinir krizi geçiren eşi Berna ve yakınları güçlükle sakinleştirildi.

 

 

 

 

 

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