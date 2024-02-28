Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adnan Oktar'ın kaldığı cezaevi değiştirildi

        Adnan Oktar, Erzurum’dan Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

        Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar, Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adnan Oktar'ın kaldığı cezaevi değiştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

        Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığının da gelişmelerle alakalı Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Baba oğul otobüste yaşlı çifti darp etti! O anlar kamerada...
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Gonca'dan Fırat'a ağır suçlama
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor