Genel af çıkacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili en net açıklama ise Binali Yıldırım'dan geldi. MHP'nin verdiği af teklifi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve af haberleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

AF ÇIKACAK MI?

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur" ifadelerini kullandı.