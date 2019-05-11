“Evimizde Güven, Şehrimize Güven” sloganıyla yola çıkan ve yurt genelinde vatandaşların aktif katılımının hedeflendiği, “Şehirler Yarışıyor Sigortalılar Kazanıyor” projesi kapsamında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İstanbul AFAD),eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

HEDİYELER DAĞITTILAR

AFAD İstanbul son eğitim çalışmasını ise Şişli Mecidiyeköy'deki Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda, 6-7 Mayıs tarihlerinde “Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Bilinçlendirme Eğitimi” başlığıyla verdi. Proje kapsamında deprem bilincinin güçlendirilmesine yönelik olarak kapsamlı bir şekilde sunulan eğitimin ardından öğrencilere Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bünyesinde oluşturulan hediyeler dağıtıldı.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Öğrenciler, İstanbul AFAD’ın alanında uzman eğitmenleriyle hem eğlendi hem öğrendi ve eğitim sonrasında verilen broşür, boyama kitabı ve boya kalemlerinden oluşan hediyelere yoğun ilgi gösterdi.

"DEPREME İLK HAZIRLIK EVDE BAŞLAR"

Afetler konusunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlayan AFAD'ın, afetlere dirençli toplum oluşturma misyonu ile çalışmalarını yürüttüğü vurgulandı. Zorunlu Deprem Sigortası ile depreme yönelik finansal güvenceyi sunan kurumlardan biri olan DASK ise sigorta ve deprem bilincini tüm topluma yayma konusunda yol gösterici bir sorumluluk üstlenen AFAD eğitmenleri, deprem hazırlığının önce evde başladığının altını çizdi.

DEPREMLE İLGİLİ ÖNLEMLER ANLATILDI

Bireysel olarak edindiğimiz deprem bilincinin tüm topluma yayılacağını vurgulayan eğitimle; deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapmamız, hangi önlemleri almamız gerektiği de kapsamlı şekilde ele alındı.