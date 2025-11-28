Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AFAD/KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 28 KASIM 2025: Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Çanakkale ve Balıkesir'de deprem! 28 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük depremler Çanakkale ve Balıkesir'de ölçüldü. İşte, 28 Kasım 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 07:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale ve Balıkesir’de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 28 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.06’da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 39.83 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 16.75 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        4

        28 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2025-11-28 07:06:02 39.17417 28.17 8.4 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-28 06:38:59 39.15056 25.88139 16.75 ML 3.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)

        5

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor