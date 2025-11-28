Çanakkale ve Balıkesir'de deprem! 28 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük depremler Çanakkale ve Balıkesir'de ölçüldü. İşte, 28 Kasım 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı...
Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale ve Balıkesir’de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 28 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.06’da Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen deprem, yerin 8.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi Midilli Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 39.83 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, yerin 16.75 kilometre derinliğinde ölçüldü.
28 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2025-11-28 07:06:02 39.17417 28.17 8.4 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-28 06:38:59 39.15056 25.88139 16.75 ML 3.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [39.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.