Afazi ve demans hastası Bruce Willis uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Bir zamanların en ünlü aksiyon yıldızı, hüzünlü haliyle dikkat çekti
Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sinemayı bırakmak zorunda kalan 69 yaşındaki aksiyon filmleri yıldızı, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.
Zaman zaman kızları Willis'in durumu hakkında bilgi veriyor, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor olsa da, bir otomobilde sürücü koltuğunun yanında seyahat ederken görülen oyuncu, hastalığı sonrası uzun zamandan beri ilk kez fotoğraflanmış oldu. Korumasının sürdüğü otomobil içinde görüntülenen oyuncu, hüzünlü bakışlarıyla dikkat çekti.
Konuşma, anlama gibi becerilerini etkileyen 'afazi' ve ardından demans (bunama) teşhisi konulmasından sonra ailesiyle kameralardan uzak bir hayat yaşayan Willis'in sağlık durumu hakkında son bilgilendirmeyi 30 yaşındaki kızı Tallulah yapmıştı.
Katıldığı TV programında, babası hakkında konuşurken, "İstikrarlı bir performans sergiliyor ve bu durumda bu iyi bir şey. Çok zor. Acı dolu günler geçiriyoruz ama çok fazla sevgi de var" ifadesini kullanan Tallulah, "Bu, bana gerçekten hiçbir anı hafife almamam gerektiğini gösterdi" demişti.
Tallulah ayrıca, "Gerçekten çok iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten benimle gurur duyduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.
İKİ EVLİLİKTEN BEŞ KIZI VAR
Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30) adında üç kızı oldu.
Buruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.
ESKİ VE YENİ EŞ BİR ARADA
Demi Moore, ayrıldığı eşi Bruce Willis ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Ünlü oyuncunun, Willis'in şimdiki eşi Emma Heming ile de iyi bir ilişkisi var. Eski ve yeni eşler, tüm çocuklarıyla sık sık bir araya geliyor.
"DURUMU STABİL"
Son olarak Demi Moore da eski eşi Bruce Wilis'in sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yapmıştı. The Drew Barrymore Show'a konuk olan Moore, Willis için "Verilenler göz önüne alındığında durumu stabil" ifadelerini kullanmıştı.
Bruce Willis'i mümkün olduğunca sık görmeye çalıştığını belirten oyuncu; "Los Angeles'ta olduğumda her hafta oraya gidiyorum ve hepimizin paylaştığı zamana gerçekten değer veriyorum" demişti.