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Afganistan'da kadınların üniversite eğitimi yasaklandı: Taliban kararı savundu

Afganistan'da Taliban yönetimi, üniversitede kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması kararını savundu. Taliban yetkilisi, örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe gösterdi.

Son dakika: Afganistan'da kadınların üniversite eğitimi yasaklandı! Taliban kararı savundu
Taliban kadınlara yönelik eğitim yasağını savundu
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Yüksek Öğretim Bakan Vekili Nida Muhammed Nedim, üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınmasına örtünme, karma eğitim, seyahatler ve konaklama gibi konularda gördükleri sorunları gerekçe gösterdi.

Nedim, Afganistan Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda yüksek öğretim alanında Taliban yönetiminin getirdiği kuralların düzgün bir şekilde uygulanmadığını savundu.

Nedim, "üniversitelerde kız öğrencilerin örtünme kurallarına riayet etmediğini, yasağa rağmen halen bazı üniversitelerde karma eğitimin devam ettiğini, kız öğrencilerin üniversite eğitimi için farklı vilayetlere gidip ailesi ya da herhangi bir 'mahremi' olmadan orada yaşaması ve buradaki yurtlarda kalmasının uygun olmadığını ve üniversitelerdeki bazı bölümlerde kız öğrencilerin eğitim almaması gerektiğini" söyledi.

Ziraat ve mühendislik gibi bazı bölümlerde kızların eğitim almasının "İslami kurallara ve Afgan onuruna ters" olduğunu iddia eden Nedim, "Amacımız kızları eğitimden mahrum bırakmak değildir. Üniversitelerdeki sorunların çözülmesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya uluslararası alandan gelen tepkiler için ise "İçişlerimize karışmasınlar" diyen Nedim, kız ve erkeklerin eğitim aldığı medreseler için ise yeni bir kararın gündemde olmadığını, medreselerin faaliyetlerini mevcut haliyle sürdüreceğini belirtti.

Taliban yönetimi, önceki gün, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversiteye gitmesinin yasaklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu yasak İslami de değil insani de değil. Dolayısıyla böyle bir yasağı biz reddediyoruz, doğru bulmuyoruz. İnşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler. Üniversiteye gidebilecek yaklaşık 1 milyon kız öğrenciden bahsediyoruz. Eğitim, kadınların eğitiminin ne zararı var? İnsanlığa ne zararı var, Afganistan'a ne zararı var? Bu yasağın ne faydası var? Mantıklı bir açıklaması olsun. İslami olarak bir açıklaması var mı? Tam tersine dinimiz İslam eğitime karşı değil, tam tersine eğitimi teşvik ediyor, ilimi, bilimi teşvik ediyor. İnsani olarak faydası ne? Hiçbir mantığı yok. İnsani de değil İslami de değil. Dolayısıyla Taliban'ın bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz."

DÜNYADAN TEPKİ

12 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, Afganistan'daki Taliban yönetiminin kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alma kararına ortak tepki gösterdi.

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptıkları ortak açıklamada, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasına yönelik aldığı son kararı kınadı.

Taliban'ın, Afganistan'daki kızların orta eğitime devam etmesini engellediği, Afganistan'daki kadın ve kızların insan haklarına ve temel özgürlüklerine yönelik başka sert kısıtlamalar getirdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Taliban'ın, kadınlara yönelik baskıcı önlemleri acımasız ve sistematik olarak sürüyor. Taliban, son 16 ayda aldığı diğer kararların yanı sıra kadınların hareketliliğini kısıtlayan, kadınları iş yerlerinden uzaklaştıran, tepeden tırnağa örtünmeye zorunlu kılan ve kadınların kamusal alanları kullanmasını yasaklayan en az 16 kararname ve ferman çıkardı. Bu politikalar, Taliban'ın Afganistan halkının temel özgürlüklerini ve insan haklarını hiçe saydığını açıkça ortaya koymaktadır."

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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