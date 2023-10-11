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        Haberler Dünya Afganistan peş peşe yeni depremlerle sarsıldı

        Afganistan peş peşe yeni depremlerle sarsıldı

        Afganistan'ın Herat vilayeti, geçen cumartesi günü yaşanan şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 05:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 05:25
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        Afganistan'da peş peşe yeni depremler
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11'de merkez üssü Herat'ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. Her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

        2 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

        İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

        Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

        Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.

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        #haberler
        #Afganistan depremi
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