Afili Aşk'ta Yelda, sahte evliliği öğrendiğini Ayşe'ye söyledi ve bundan sonra dediklerini yapmazsa Ayşe'nin ailesine her şeyi anlatmakla tehdit etti. Tam da bunun üstüne Kerem, Ayşe'ye olan aşkını itiraf etti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında Ayşe'nin, Yelda baskısı yüzünden Kerem'den ayrılma kararı alması gerekiyor. Peki Ayşe ne yapacak? Afili Aşk 22. yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölüm özeti haberimizde.

AFİLİ AŞK 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AFİLİ AŞK 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe, Kerem'den beklediği itirafı bir türlü duyamaz. Kerem ise artık duygularından emin bir şekilde Ayşe'yi hayatına almaya karar verir. Ona özel bir ilan-ı aşk yapmak ister ve bunun telaşı içine girer. Ancak beklenmedik bir durum yüzünden işler Kerem'in umduğu gibi gitmez ve bu süreç ertelenir. Ayşe ise artık gerilmeye başlar.

Ceyda yüzünden evlilik oyununu öğrenen Yelda ise bu durumu kabullenmez ve hemen harekete geçer. Bundan sonra ipler onun elindedir. İlk hedefi ise Ayşe olur. Peki Ayşe, Yelda'nın bu durumu öğrenmesi üzerine nasıl bir tepki verecektir? Kerem'e olan aşkını kalbine mi gömecek yoksa bu yalanın sonunu mu getirecektir?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.