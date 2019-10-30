Afili Aşk son bölümü seyircisi ile buluştu. Afili Aşk 20. son bölümünde, Kerem ile Ayşe'nin arasındaki gerginlik sona eriyor ve Kerem Ayşe'ye aşık olduğunu itiraf ediyor. Öte yandan Kerem, çocukken Ayşe ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlatıyor.

AFİLİ AŞK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 20. son bölümünün ardından 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kerem, Ayşe'ye aşık olduğunu itiraf ediyor ve ikili arasında sürpriz bir yakınlaşma başlıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe arasındaki itiraf krizi son buluyor! Ayşe'nin rol gereği birisiyle öpüşme sahnesi çekeceğini öğrenen Kerem deliye dönüyor. Onu kıskandığını ve aşık olduğunu artık saklamayan Kerem, tüm cesaretini toplayıp aşkını itiraf ediyor. Ayşe'nin çekimleri sırasında ona sürpriz yapan Kerem, çocukken Ayşe'yi öpen ve kağıt kuğuyu yapanın kendisi olduğunu söylüyor. Duydukları karşısında şaşkınlık içinde kalan Ayşe ise Kerem'in öpücük hamlesini karşılıksız bırakmıyor!