Afili Aşk son bölümü seyircisi ile buluştu. Afili Aşk 22. son bölümünde Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlıyor.

AFİLİ AŞK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı henüz kanal tarafından yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceyda'nın Kerem ve Ayşe'nin evliliğiyle ilgili gerçeği Yelda'ya anlatmasından sonra Ayşe zor günler geçirmeye başlar. Kerem ile arası yeni yeni istediği gibi olmaya başlayan Ayşe'nin bir seçim yapması gerekmektedir. Yelda, Ayşe'yi Kerem'den ayrılması için zorlar. Kerem ise tüm bunlar yaşanırken sadece Ayşe'ye olan aşkı ile ilgilenir. Bunca zaman sonra büyük itirafı yapmıştır ama işler iyice karışmıştır. Ne yapacağı konusunda çıkmaza düşen Ayşe ise bir karar vermek zorundadır.