Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 1-0 yendi.
STAT: Zafer
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Kemal Elmas
AFJET AFYONSPOR: Rybka, Türker Toptaş, Renato Arapı, Bayram Çetin, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak (Dk. 72 Ersel Aslıyüksek), Nazmi Candoğan, Ali Kılıç (Dk. 46 Timuçin Aşçıgil), İsmet Benli, Aykut Uluç (Dk. 57 Mendy), Oltan Karakullukçu
BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Diarra, Umut Gündoğan (Dk. 79 Melih Okutan), Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 87 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer (Dk. 70 Burak Asan), Ümit Kurt, Mustafa Durak
GOL: Dk. 5 Ümit Kurt (Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 42 Diarra, Dk. 90 Burak Asan (Boluspor), Dk. 68 Nazmi Candoğan, Dk. 84 Mendy (Afjet Afyonspor) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ