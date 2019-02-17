Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Afjet Afyonspor, Giresunspor'u konuk etti.

Yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile ilk maçına çıkan mor-beyazlılar, 3-2 kazanarak 7 hafta sonra galip geldi.

Ev sahibinin gollerini 15. dakikada Aykut Uluç, 53 ve 60. dakikalarda Oltan Karakullukçu atarken Karadeniz ekibinin iki golünü 23. ve 51. dakikalarda Abiola Dauda kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada Afjet Afyonspor’dan Aykut’un sol kanattan ortasına altı pas içerisinde bulunan Ersen’nin vurduğu kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.

6. dakikada Giresunspor’dan Muhammet’in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Bekir’de kaldı.

15. dakikada Uğur’un sağ taraftan yaptığı ortaya Aykut topun gelişine düzgün bir vuruşla kaleci Anıl’ın yetişemeyeceği uzak köşeye gönderdi. 1-0

23. dakikada Michel Landel’in sol kanattan ortasına yükselen Adedeji Dauda’nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

28. dakikada Giresunspordan Dauda, Afjet Afyonspor defasından önünde bulduğu topa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Afjet Afyonspor’dan Emrenin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa yükselen Gökha'nın etkisiz kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.

36. dakikada Giresunspordan Cristian’nın ortasında topla buluşan Dauda’nın sert vuruşu kaleci Bekir’de kaldı.

51. dakikada Muhammet Reis’in ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Daudo yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

54. dakikada serbest vuruşta Emre'nin ceza sahasına gönderdiği vuruşta topla buluşan Oltan kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 2-2

60. dakikada Giresunspor defasının arkasına atılan topa yetişen Oltan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2