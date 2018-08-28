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Afjet Afyonspor Başkanı Salih Sel: Geriye bir basamak kaldı

Afjet Afyonspor Başkanı Salih Sel, "Biz 10 yıllık bir hedef koymuştuk, bu 10 yıllık hedefin 5 yıllık süreçte yüzde 80'ini tamamladık. Geriye kalan 1 basamağımız var. Süper Lig'e inşallah en kısa sürede ulaşmak istiyoruz" dedi

28 Ağustos 2018 Salı, 19:00:56 | Güncelleme:

Spor Toto 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönen Afjet Afyonspor, Boluspor karşılaşması öncesi bir termal otelde kampa girdi. Futbolcuları kaldığı otelde ziyaret eden Kulüp Başkanı Salih Sel, futbolcularla sohbet ederken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
Özellikle geçen yılki kadroda yer alan 15 isimle yola devam ettiklerini, 4 yerli, 4 yabancı ve 4 de alt yapıdan olmak üzere toplam 12 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Salih Sel, 1. Lig'in yabancısı olduklarını belirtti. Salih Sel, Gerçi 3 ve 2'nci Lig'in de yabancısıydık. Ama bu lig biraz daha farklı oldu. Lige başlarken ilk hedefimiz lige tutunmaktı. İstanbulspor maçında skoru 4-0'dan 4-3'e getirmemiz gerçekten çok iyiydi. Belki 5 dakika daha olsaydı daha farklı olabilirdi. Burada oynadığımız Altay maçında da çok iyi bir performans gösterdik. Tüm oyunculara bu nedenden ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi ilk yarıda Oltan'ın pozisyonu yüzde 100 penaltı olduğunu bütün yorumcular söylediler. Onun dışında bariz bir gol gitti. Buna rağmen berabere kaldık. İlk maçta mağlubiyet, ikinci maçta beraberlik, üçüncü maçta galibiyet bizi çok memnun etti. Hem oyuncuların kendilerine olan güveni gelmiş oldu. İnşallah Bolu maçında da galip gelerek bu seriyi sürdürmek istiyoruz dedi.

"LİGDE TUTUNMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin ligde tutunmak olduğunu vurgulayan Başkan Sel, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden takımların bir çoğunun Süper Lig gördüğünü kaydetti. Salih Sel, Bizim Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) bu yana oyuncularımız var. 2 oyuncumuz BAL'dan beri oynarken, diğer oyuncular 3 ve 2. Lig'den beri aynı takımda oynuyor. Bu bizim oturmuş bir takım olduğumuzu gösteriyor. Ben daha da iyi olacağımız düşünüyorum. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum diye konuştu.

"HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ"

Kendilerine 10 yıllık bir hedef koyduklarını vurgulayan Salih Sel, Bu 10 yıllık hedefin 5 yıllık süreçte yüzde 80'ini tamamladık. Geriye kalan 1 basamağımız var. Ona da (Süper Lig) inşallah en kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Şu an ligde 6. sıradayız ama 4 puanlı takımların en üstünde yer alıyoruz. Mesela 4 puanlı İstanbulspor da 10. sırada yer alıyor. Averaj olarak iyi konumdayız. Dediğim gibi deplasmanda alınan galibiyet takımın kendine olan güvenini arttırdı. İnşallah Boluspor maçını da alarak bunu daha da arttırmak istiyoruz. Oyuncuların bunu başaracak güçte olduklarını biliyorum. Biz bir aileyiz. Ailemizde problem çıkartan oyuncuları barındırmayacağız. Şu andaki oyuncular arasında hiçbir problem yok ifadelerini kullandı.

"BOLUSPOR YILLARDIR 1. LİG'DE"

Cuma günü sahalarında Boluspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Salih Sel, Boluspor yıllardır bu ligde olan ve nüfus olarak küçük olmasına rağmen kulüp başkanı Necip Çarıkçı'nın iyi yönetimiyle bu ligde yer alıyorlar. Güzel yönetiliyor, iyi bir takım, ancak biz kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Hatalar konusunda kararı verecek olan teknik heyettir. Her kafadan bir 11 çıkıyor. Gerekli tedbirleri alacaktır. Taraftarlar bizleri desteklemeye devam etsin. Çok az bir zaman kaldı. 5 dakikada bir Passolig çıkıyor. Seyirciyle bu takım var. İnşallah bu çağrımıza kulak verip, bizleri yalnız bırakmasınlar şeklinde konuştu.

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