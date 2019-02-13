Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Afjet Afyonspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Teknik direktör Serhat Güller ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Afjet Afyonspor’da, Şimşek ile anlaşma imzalandı.
Şimşek, Türkiye Spor Yazarları Derneği il temsilciliğinde gerçekleştirilen törende, kendisini sezon sonuna kadar mor-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza törenine Afjet Afyonspor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Ali Şahin ve Fatih Eşkioğlu katıldı.
Teknik direktör Yusuf Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli bir takımın başına başarılı olmak için geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İnşallah futbolcu kardeşlerimizle bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Oyuncu, seyirci, taraftar, her türlü potansiyelimiz var. İnşallah bu maçtan başlayarak hak ettiğimiz yerlerde olmayı düşünüyoruz. Bunu da en kısa zamanda taraftarlarımıza ve bizi izleyen herkese göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben ve ekibim buraya inanarak geldik, çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Afyonkarahisar çok güzel bir şehir, buraları hak etmediğini düşünüyorum. Geçmişe bakarsanız 5 senede nerelere geldiğini, başarılarını görürsünüz. Şu anki durum geçmişe yakışmıyor. Onun için bir an önce toparlanıp güzel günler göreceğiz. Pazar günü bütün taraftarlarımızı bekliyoruz, bizi desteklesinler. Alnımızın akıyla 3 puanla çıkacağız.”
ALİ ŞAHİN: TEHLİKELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞACAĞIMIZI UMUYORUM
Kulübün yönetim kurulu üyesi Ali Şahin ise Türkiye’ye mal olmuş, milli takımlarda da başarılı sporculuk hayatı geçirmiş Yusuf Şimşek ile anlaştıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Sezonu başarılı şekilde tamamlayacaklarına inandıklarını vurgulayan Şahin, "Herkes sabırlı şekilde bize destek olsun. Yeni yönetimimizle ve yeni hocamızla iyi başlangıç yapıp, tehlikeli bölgeden uzaklaşacağımızı umuyorum. Değerli taraftarlarımızı maça bekliyoruz, bize inansınlar, güvensinler. Bu zorlu mücadeleden başarıyla hep beraber çıkacağız." diye konuştu.
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