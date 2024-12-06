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        Haberler Objektife Takılanlar Afra Saraçoğlu; "Gururlu bir an yaşadım" - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu, "Gururlu bir an yaşadım"

        Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde aldığı ödülün ardından yaşadığı duygusal anların perde arkasını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:16 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:37
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Bebek’te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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        Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde, aldığı ödül sonrası gözyaşlarını tutamayan Afra Saraçoğlu, o duygusal anları ve hissettiklerini paylaştı.

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        Afra Saraçoğlu; "Çok duygulandım ve gururlandım. Gururlu bir an yaşadım. Annem de o anda çok duygulandı" sözleriyle anlattı.

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        YOĞUNLUKTAN DERT YANDI

        Yoğun iş temposu nedeniyle zorlandığını belirten Afra Saraçoğlu, günlük rutininin sette ve evde geçtiğini ifade etti: Sabah kalkıyorum sete, akşam dönüyorum eve, sonra yatıyorum. Ertesi sabah yine aynı şey. Repo günlerinde ise arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.

        #Afra Saraçoğlu
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