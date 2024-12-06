Afra Saraçoğlu, "Gururlu bir an yaşadım"
Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde aldığı ödülün ardından yaşadığı duygusal anların perde arkasını paylaştı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Bebek’te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde, aldığı ödül sonrası gözyaşlarını tutamayan Afra Saraçoğlu, o duygusal anları ve hissettiklerini paylaştı.
Afra Saraçoğlu; "Çok duygulandım ve gururlandım. Gururlu bir an yaşadım. Annem de o anda çok duygulandı" sözleriyle anlattı.
YOĞUNLUKTAN DERT YANDI
Yoğun iş temposu nedeniyle zorlandığını belirten Afra Saraçoğlu, günlük rutininin sette ve evde geçtiğini ifade etti: Sabah kalkıyorum sete, akşam dönüyorum eve, sonra yatıyorum. Ertesi sabah yine aynı şey. Repo günlerinde ise arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.