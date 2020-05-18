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AA

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Kabuga’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTR) 7 ayrı suçtan yargılandığını ve bu kişinin soykırımın finansörü olarak görüldüğünü ifade etti.

"Bu gelişme insanlığa karşı işlenen bu tür çirkin suçların bir daha yaşanmaması için gösterilen ortak çabalarda bir dönüm noktası." ifadesini kullanan Muhammed, soykırım ideolojisi, reddi ve dokunulmazlığına karşı uluslararası kamuoyunun çabalarını iki katına çıkarmasını istedi.

Muhammed, sayıları bir hayli fazla olan ve hala aranan isimlerin bulunması için de Afrika Birliği ve dünya kamuoyunun iş birliğinin devam etmesi gerektiğini hatırlattı.

84 yaşındaki Kabuga, hafta sonu, Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alınmıştı.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlardan kaçmayı başarmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuyor.