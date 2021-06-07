Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bin 663'e ulaştı

AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 964 bin 834'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 132 bin 663’e çıktığı kıtada, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 467 bin 82'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 34 milyon 850 bin doz aşı yapıldı.



