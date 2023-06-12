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Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni Mısır takımı El Ahli kazandı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Mısır takımı El Ahli şampiyon oldu

Afrika'da Şampiyonlar Ligi'ni Mısır takımı El Ahli kazandı
AA

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nde Fas temsilcisi Wydad Casablanca ekibiyle rövanş maçında 1-1 berabere kalan Mısır'ın El Ahli takımı, şampiyon oldu.

Fas'ın Kazablanka şehrindeki V. Muhammed Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi ekip Wydad Casablanca, Yahya Attiat-Allah El Idrissi'nin 27. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, 78. dakikada Muhammed Abdelmonem ile beraberliği yakaladı.

Mısır'daki ilk maçı 2-1 kazanan El Ahli, kupayı kazanan taraf oldu.

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