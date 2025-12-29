Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Afrika Kupası'nda Mısır ve Güney Afrika son 16'da! - Futbol Haberleri

        Afrika Kupası'nda Mısır ve Güney Afrika son 16'da!

        Afrika Uluslar Ligi B Grubu'nda Mısır, Angola ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamladı. Güney Afrika ise Zimbabve'yi 3-2 yenerek ikinci sıradan üst tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır ve Güney Afrika son 16'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) B Grubu mücadeleleri tamamlandı.

        Marakeş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zimbabve ile Güney Afrika karşılaştı.

        Güney Afrika, 7. dakikada Tshepang Moremi ile 1-0 öne geçerken Zimbabve, 19. dakikada Tawanda Maswanhise ile beraberliği yakaladı.

        Güney Afrika, maçın 50. dakikasında Lyle Foster ile tekrar öne geçti fakat 73. dakikada Aubrey Modiba'nın kendi kalesine attığı golle durum 2-2 oldu.

        Maçın 82. dakikasında Oswin Appollis'in penaltı golüyle skoru 3-2 yapan Güney Afrika, son 16 turuna kalan taraf oldu.

        Günün diğer maçında daha önceden son 16 turunu garantileyen Mısır, Angola ile 0-0 berabere kaldı.

        Oynanan üçüncü maçların ardından B Grubu'nu Mısır, 7 puanla zirvede, Güney Afrika ise 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

        Angola, 2 puanla üçüncü, Zimbabve ise 1 puanla son basamakta yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Büyükçekmece'de, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdem Timur'a tutuklama talep edildi
        Erdem Timur'a tutuklama talep edildi
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        29 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        Türkiye'yi sarsan Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç: Cesedi bavula ben koydum
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları