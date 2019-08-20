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HaberlerYaşamAfrika'nın baharat adasında baharat turu

Afrika'nın tropik adasında baharat turu

AA

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyısındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar, yüzyıllardır baharatlarıyla dünya mutfaklarını lezzetlendiriyor

Afrika'nın baharat adası

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyısında yer alan Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'daki baharat bahçelerinde binlerce çeşit baharat yetiştiriliyor.

AA'nın haberine göre tropik adadaki baharat bahçelerinde yetiştirilen karanfil, muskat cevizi, karabiber, tarçın ve zerdeçal gibi ürünler yüzyıllardır dünya mutfaklarını lezzetlendiriyor.

Zanzibar'ın en önemli geçim kaynağını baharat ve turizm oluşturuyor.

Adayı ziyaret eden turistler için, çeşit çeşit baharatların yetiştirildiği bahçelere "baharat turu" düzenleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bahçelere son yıllarda Türk turistler de ilgi gösteriyor.

Çeşitli faydalarıyla da dikkati çeken baharatlar, turistlerden yoğun talep görüyor.

Başkent Stone Town'da baharat bahçesi bulunan 61 yaşındaki Abeid Abdullah, turistlerden öğrendiği Türkçesiyle bahçesindeki ürünleri Türkçe tanıtıyor.

Abdullah, yanında çalıştırdığı 15 personelle, bahçesini ziyaret eden turistlere hem baharatların tanıtımını yapıyor hem de ürettiği ürünleri satıyor.

Abdullah, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyledi.

Son yıllarda Türkiye'den çok fazla turist geldiğini belirten Abdullah, en fazla İstanbul ve Antalya'dan misafirlerinin olduğunu aktardı.

Gelen turistlere bahçeyi gezdirdiğini dile getiren Abdullah, "Türklere ürünlerimizi Türkçe anlatıyorum. Bahçedeki ürünlerimi anlatacak kadar Türkçe öğrendim. Bu da turistlerin çok hoşuna gidiyor. Ben burada doğdum ve büyüdüm. Türkçe'yi de bahçede öğrendim" diye konuştu.

Zanzibar'ın tanıtımına katkıda bulunduğunu vurgulayan Abdullah, Türkiye'ye selamlarını ileterek, Türkleri bahçesine davet etti.

Bahçeyi gezen Türk turistler ise bu kadar baharatı bir arada görmenin kendileri için ilginç olduğunu, Afrika'da baharatlar hakkında kendilerine Türkçe bilgi verilmesinden mutlu olduklarını ifade etti.

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