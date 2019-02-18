Survivor Yunanistan yarışmasında mücadele eden Afroditi Skafida ismi merak ediliyordu. Yunanistan takımında yer alan Afroditi Skafida kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Yunan güzeli yarışmacı Afroditi Skafida'nın biyografisi...

AFRODİTİ SKAFİDA KİMDİR?

Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.