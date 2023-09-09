Afşin Yurdakul'dan veda Geçen hafta Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile dünyaevine giren ve yaşamını ABD'de sürdürecek Afşin Yurdakul, uzun süredir Habertürk TV'de yürüttüğü spikerlik görevine veda etti.

Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk TV spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.

Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçtiğimiz hafta İBB’ye ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti. Nikahını İBB Başkanı Ekrem… pic.twitter.com/SddZU2ywZ3 — Habertürk TV (@HaberturkTV) September 8, 2023

Nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı çiftin nikah şahitliğini ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Profesör Daron Acemoğlu yapmıştı. Törene aile üyeleri de katılmıştı.

Yurdakul'un vedası ile ilgili Habertürk TV’nin Twitter hesabında yapılan paylaşımda "Sevgili çalışma arkadaşımız Afşin Yurdakul’a kurumumuzdaki değerli çalışmaları için teşekkür eder, değerli eşiyle birlikte yeni yaşamlarında ömür boyu mutluluklar dileriz" denildi.