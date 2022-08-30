Aft nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Aft Nedir?
Aft, dudakların ve yanakların iç tarafında, dilde, damakta veya diş etinde ortaya çıkan ülserlere verilen isimdir. Genelde kenarları sarı ya da kırmızı renklerden oluşmaktadır. Ancak bu durum bulaşıcı değildir. Ağız yarası olarak da tanımlandığı bilinmektedir. Pek çok farklı sebepten dolayı ortaya çıkabildiği gözlemlenmektedir. Bunlar arasında vitamin mineral eksikliği, stres, darbe gibi nedenler yer almaktadır. Aynı zamanda ağız içerisinde hassas noktalarda oluşum gösterdiğinden dolayı kişinin yemek yerken rahatsız olmasına neden olmaktadır. Birçok kişin tarafından aft yarası nasıl geçer sorusu merak edilenler arasında yer almaktadır. Genelde ortalama 7-8 gün içerisinde kendiliğinden iyileştiği gözlemlenmektedir. Fakat geçmediği durumlarda ve ağrısı fazla olduğu durumlarda mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir.
Aft Neden Olur?
Aslında aft oluşumunun kaynağı net bir şekilde bilinmemektedir. Ancak bazı hastalıklardan dolayı ya da çevresel faktörlerden dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Bu nedenler arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Yanağı ısırmak
- Ağıza darbe almak
- Kırış diş
- Çürük diş
- Deri hastalıkları
- Behçet hastalığı
- Sigara içmek
- Mide mikrobu
- Bağışıklık sisteminin zayıf olması
- Asitli içecekler
- Diş teli kullanımı
- Stres ve kaygı yaşanması
- Gıdalara karşı hassasiyet
- Romatizmal hastalıkların bulunması
- Vitamin ya da mineral eksikliği
- Sert yiyecekler
- Aşırı sıcak yiyecekler
- Ergenlik dönemi
- Regl dönemi
- Hamilelik dönemi
- Genetik etkenler
- Bazı ilaçların kullanımı
- Ağıza yerleşmemiş takma dişler
- Uçuk
Aft Yarası Nasıl Geçer?
Genelde ortalama bir hafta içerisinde kendiliğinden geçtiği gözlemlenmektedir. Ancak bu durumdan kısa sürede kurtulabilmek için bazı yöntemlerin olduğu bilinmektedir. Bu yöntemler arasında ise şunlar bulunmaktadır:
- Stresten, kaygıdan uzak durulması gerekmektedir.
- Tuzlu su ya da karbonatlı su ile gargara yapılması önerilmektedir.
- Uzman bir hekime danışarak antibiyotik kullanılmalıdır.
- Uygun krem yemeklerden önce bölgeye sürülmelidir.
- Tahriş edici yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerekmektedir.
Gün içerisinde bazı noktalara dikkat ederek aftın daha hızlı geçmesi sağlanabilmektedir. Peki, aft için ne iyi gelir? Farklı yöntemler uygulanarak aftın geçmesi de sağlanmaktadır ancak bunların dikkatli yapılması ve doktor kontrolünde olması gerekmektedir.
Aft İçin Ne İyi Gelir?
Hemen hemen herkese oluşan bu ağız yarasına iyi gelen bazı faktörler bulunmaktadır. Eğer doğru bir şekilde yapılırsa yaranın daha kolay bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. Afta iyi gelen şeyler arasında ise şunlar yer almaktadır:
- Tuzlu su gargarası
- Yoğurt
- Bal
- Papatya kompresi
- Ekinezya
- Karbonat
- Sirke
- Kekik
- Dut
- Karanfil
- Limon
- Maydonoz
- Ayva
Aft Yarası Kaç Günde Geçer?
Birçok kişinin başına gelen bu sorun çeşitli nedenlerden ya da hastalıklardan dolayı oluşabilmektedir. Farklı nedenlerden dolayı oluşan bu yaralar genelde kendiliğinden geçmektedir. Ancak bu süreç biraz uzayabilmektedir. Sürenin kişiden kişiye değiştiği söylemektedir. Fakat ortalama olarak 7 ile 10 gün civarında ortadan kaybolmaktadır. Eğer iyileşmiyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.
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