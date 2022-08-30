Aft Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Aft Tedavisi İçin Ne İyi Gelir?

Aft nedir, neden olur ve nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Aft Nedir?

Aft, dudakların ve yanakların iç tarafında, dilde, damakta veya diş etinde ortaya çıkan ülserlere verilen isimdir. Genelde kenarları sarı ya da kırmızı renklerden oluşmaktadır. Ancak bu durum bulaşıcı değildir. Ağız yarası olarak da tanımlandığı bilinmektedir. Pek çok farklı sebepten dolayı ortaya çıkabildiği gözlemlenmektedir. Bunlar arasında vitamin mineral eksikliği, stres, darbe gibi nedenler yer almaktadır. Aynı zamanda ağız içerisinde hassas noktalarda oluşum gösterdiğinden dolayı kişinin yemek yerken rahatsız olmasına neden olmaktadır. Birçok kişin tarafından aft yarası nasıl geçer sorusu merak edilenler arasında yer almaktadır. Genelde ortalama 7-8 gün içerisinde kendiliğinden iyileştiği gözlemlenmektedir. Fakat geçmediği durumlarda ve ağrısı fazla olduğu durumlarda mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aft Neden Olur?

Aslında aft oluşumunun kaynağı net bir şekilde bilinmemektedir. Ancak bazı hastalıklardan dolayı ya da çevresel faktörlerden dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Bu nedenler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Yanağı ısırmak

Ağıza darbe almak

Kırış diş

Çürük diş

Deri hastalıkları

Behçet hastalığı

Sigara içmek

Mide mikrobu

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Asitli içecekler

Diş teli kullanımı

Stres ve kaygı yaşanması

Gıdalara karşı hassasiyet

Romatizmal hastalıkların bulunması

Vitamin ya da mineral eksikliği

Sert yiyecekler

Aşırı sıcak yiyecekler

Ergenlik dönemi

Regl dönemi

Hamilelik dönemi

Genetik etkenler

Bazı ilaçların kullanımı

Ağıza yerleşmemiş takma dişler

Uçuk

Aft Yarası Nasıl Geçer?

Genelde ortalama bir hafta içerisinde kendiliğinden geçtiği gözlemlenmektedir. Ancak bu durumdan kısa sürede kurtulabilmek için bazı yöntemlerin olduğu bilinmektedir. Bu yöntemler arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Stresten, kaygıdan uzak durulması gerekmektedir.

Tuzlu su ya da karbonatlı su ile gargara yapılması önerilmektedir.

Uzman bir hekime danışarak antibiyotik kullanılmalıdır.

Uygun krem yemeklerden önce bölgeye sürülmelidir.

Tahriş edici yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerekmektedir.

Gün içerisinde bazı noktalara dikkat ederek aftın daha hızlı geçmesi sağlanabilmektedir. Peki, aft için ne iyi gelir? Farklı yöntemler uygulanarak aftın geçmesi de sağlanmaktadır ancak bunların dikkatli yapılması ve doktor kontrolünde olması gerekmektedir.

Aft İçin Ne İyi Gelir?

Hemen hemen herkese oluşan bu ağız yarasına iyi gelen bazı faktörler bulunmaktadır. Eğer doğru bir şekilde yapılırsa yaranın daha kolay bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır. Afta iyi gelen şeyler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Tuzlu su gargarası

Yoğurt

Bal

Papatya kompresi

Ekinezya

Karbonat

Sirke

Kekik

Dut

Karanfil

Limon

Maydonoz

Ayva

Aft Yarası Kaç Günde Geçer?

Birçok kişinin başına gelen bu sorun çeşitli nedenlerden ya da hastalıklardan dolayı oluşabilmektedir. Farklı nedenlerden dolayı oluşan bu yaralar genelde kendiliğinden geçmektedir. Ancak bu süreç biraz uzayabilmektedir. Sürenin kişiden kişiye değiştiği söylemektedir. Fakat ortalama olarak 7 ile 10 gün civarında ortadan kaybolmaktadır. Eğer iyileşmiyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir.