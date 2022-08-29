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Yaz aylarının korkulu rüyası selülite iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Selülit görüntüsü kişilerin hoşlanmadıkları bir görüntüdür. Bu yüzden kişiler selülit görüntüsünü geçirmek ve azaltmak için neler yapması gerektiğini merak eder. Bu kapsamda doğal çözüm yolları kişilerin tercihleri arasında yer alır. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda selülite iyi gelen şeyler ve selülit evde en hızlı nasıl geçer? soruları hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Selülite İyi Gelen Doğal Çözüm Önerileri

Bitkiler ve besinlerin sağlık için faydaları geçmişten günümüze cilt sağlığı için vazgeçilmez olmuştur. Bu yüzden özellikle yaz aylarında kişileri daha çok rahatsız eden selülit görüntüsünün tedavisi için doğal çözüm önerileri sıklıkla takip edilmektedir.

Selülite İyi Gelen Besinler

Selülitle mücadele cilde uygulanan tedavi yöntemleri kadar beslenme düzeninde de değişikliğe gidilmelidir. Bu kapsamda selülitle mücadele ederken tüketilmesi önerilen besinler arasında şunlar yer alır:

Greyfurt

Brokoli

Domates

Kişniş

Salatalık

Balık ve deniz ürünleri

Zencefil

Selülite İyi Gelen Yağlar

Selülit tedavisi sırasında bitkisel yağların etkisinden de kişiler yararlanmak ister. Bu kapsamda cilt onarıcı, hücre yenileyici ve mineral içeriği yüksek olan bitki yağları tercih edilir. Bu yağlar ile selülitli olan bölgeye düzenli masaj uygulaması yapıldığında kısa sürede gözle görülür bir düzelme meydana gelmektedir. İşte selülite iyi gelen doğal yağlar:

Portakal kabuğu yağı antioksidan ve C vitamini açısından zengindir.

Kekik yağının cilt onarıcı özelliği bulunmaktadır.

Greyfurt yağı da portakal gibi C vitamini ve antioksidan özelliklere sahip bir yağdır. Cildi yenilemeye yardımcı olur.

Limon ve kayısı yağı da hücreleri yenilemede ve kan akışını hızlandırmada etkilidir. Zambak, keten ve ardıç yağları da selülit tedavisinde kullanılır.

Susam yağı da hücreleri onarıcı özelliğe sahiptir.

Selülite İyi Gelen Sabunları

Selülit tedavisi sırasında, selülite iyi gelen sabunların da bulunduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda selülite iyi gelen yağlardan elde edilen sabunları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Ancak burada sabunları kabak lifi ile birlikte kullanmaya özen gösterin. Duş sırasında kabak lifi ile yapılan masaj ile kan akışı hızlanacaktır ve cilt kendini daha hızlı yenileyecektir.

Selülite İyi Gelen Bitki Çayları

Karadeniz bölgesinde görülen keçisakalı bitkisinden elde edilen çay damar ve doku büktüğü için selülitin gitmesinde etkili olur.

Her derde deva zencefil çayı da selülit için faydalıdır.

Halk dilinde keçi sakalı olarak bilinen bu bitki, doku ve damar büzücü etkilerinden dolayı selüliti azaltıcıdır. Doğu Anadolu ve Karadeniz yaylalarında görülen ve aktarlarda da satılan erkeçsakalı çiçeği, selülite çözüm için suyla kaynatılıp içilmelidir.

Ödem attırıcı ve antioksidan özelliği olan yeşil çay da günlük düzenli tüketildiğinde selülite iyi gelir.

Nane, ıhlamur ve maydanozdan hazırlanan karışık bitki çayı da ödem attırıcı bir çaydır.

Yarım demet maydanoz, taze nane, 1 limon ve birkaç dal ıhlamuru 1 litre suya koyun ve kaynatın. Karışımı süzerek bir kabın içerisine alın. Sabah aç karnına 1 bardak içmeye çalışın.

Enginar da güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Yemek olarak tüketilebileceği gibi yapraklarını kaynatarak çayını da içebilirsiniz.

Selülite İyi Gelen Vitaminler

A, B, ve E vitaminleri selülitin giderilmesinde etkili vitaminlerdir.