Yanık izine bitkisel ve doğal tedavi önerileri 0:00 / 0:00

Yanık meydana geldikten sonra kişilerin en büyük korkusu iz kalmasıdır. Özellikle yüz, kol, boyun ve bacak gibi görülebilen bölgelerde meydana gelen yanıklar kişiler için daha da rahatsız edicidir. Yanıkla birlikte kişiler bilinçsiz bir şekilde merhem ve ilaçlı kremler kullanabilir. Burada özellikle ileri derece yanık ve izlerinde doktora başvurmadan kullanım yapılmamalıdır. Yanık izine alternatif tıp yardımı ile çözüm bulmak isteyen kişiler ise burada bitkisel tedavi yöntemlerini dener. Peki, yanık izi için kullanılabilecek bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen soruların cevapları.

Yanık İzi Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yanık izi tedavisinde ilaç ve krem kullanmak istemeyen ya da yapılan tedaviye destek vermesi için bitkisel tedavi yöntemlerini denemek isteyen kişiler yanık izine iyi gelen şeyler hakkında araştırmalarına devam etmektedir. Yanık izi için geçmişten günümüze kadar gelen pek çok bitkisel tedavi yöntemi vardır. Bu bitkiler bazen yağ, bazen maske bazen de çay olarak tüketilir.

Yanık İzine Karşı Doğal Çözüm Önerileri

Yanık izine doğal çözüm önerileri günümüzde de popülerliğini korumaya devam ediyor. Besinlerin, bitkilerin, yağların iyileştirici özellikleri yanık izine de şifa oluyor. Bundan faydalanmak isteyen kişiler yanık izi için hazırlaması ve uygulaması kolay, pratik çözümleri denemek istiyor. Yanık izi evde en hızlı nasıl geçer? sorusuna verilebilecek ilk cevaplardan biri elma sirkesidir. Elma sirkesinin içeriğinde bileşenler yanığı çevresinde meydana gelen iltihap ve su toplanmalarını engelleyeceği için iz oluşumunu da azaltmaktadır. Yumurta akı da yanık izi için kullanılabilir. İçeriğinde yer alan maddeler hücreleri yenilemeye ve yeni hücrelerin oluşmasında etkilidir. Bal ise hem yanık izine iyi gelir hem de yanıktan dolayı ortaya çıkan ağrıyı azaltır. Yanığın içerisinde hücre yenileyici besinler bulunur. Bu yüzden krem şeklinde yanık olan bölgeye bal sürüp bekletebilirsiniz.

Yanık İzine İyi Gelen Yağlar

Yanık izine iyi gelen yağların başında Hindistan cevizi yağı gelir. Hindistan cevizi yağı içerisinde E vitamini oranı oldukça yüksektir. Bu yüzden deride meydana gelen dokular hızlı bir şekilde tedavi edilir. Yanığın meydana geldiği bölgede hindistan cevizi yağı ile birlikte düzenli olarak yapılan masaj izin azalmasında etkili olacaktır.

Yanık izine iyi gelen yağlardan biri de lavanta yağıdır.

Kantaron yağı da yanık izi tedavisinde iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

Yanık İzine İyi Gelen Bitkiler