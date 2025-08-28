Afyonkarahisar'da kaza, dün akşam saatlerinde, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında meydana geldi. Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden V.K. idaresindeki TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın (52) kullandığı otomobille çarpıştı.

ÜÇÜ DE YARALANDI DHA'daki habere göre otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray (50) ve kızları A.Ç. (16) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABA KURTARILAMADI Kalbi duran Ömer ve Nuray Çınar çiftine sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Çınar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.