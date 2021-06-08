AFYONKARAHİSAR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur. Bolvadin, Şuhut, Sandıklı, Hocalar ve Dinar en ünlü ilçelerindendir. Yüz ölçümü 13.927 km2'dir. Komşuları ise Eskişehir, Kütahya, Konya, Uşak, Burdur, Isparta şehirleridir.
Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur.
AFYONKARAHİSAR'DA ULAŞIM
NATO'nun 2. ve Türkiye'nin en büyük askeri havaalanına sahiptir. Ancak sivil amaçlı kullanılmamaktadır. Sivil amaçlı olarak Kasım 2012'de hizmete açılan Zafer Havalimanı'ndan yararlanılması düşünülmektedir. Bu havaalanı Türkiye'nin 4. büyük havalimanıdır.
Bulunduğu konum itibarıyla şehre dört bir yandan demiryolu ulaşımı bulunmaktadır. Şehre demiryolu ilk olarak Osmanlı Devleti'nin yaptığı yatırımlar sonucunda bugün Afyon Şehir İstasyonu olarak adlandırılan istasyon kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti döneminde demiryollarına yapılan yatırımlar sonucunda bugün hâlen kullanılmakta olan Afyon Gar Binası yapılmış ve işletmeye alınmıştır.
AFYON'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
2020 yılı verilerine göre ilde; Afyonkarahisar merkez ilçesi ile beraber 18 ilçe, 60 belediye ve 422 köy vardır.
Başmakçı
Bayat
Bolvadin
Çay
Çobanlar
Dazkırı
Dinar
Emirdağ
Evciler
Hocalar
İhsaniye
İscehisar
Kızılören
Sandıklı
Sinan paşa
Sultandağı
Şuhut
Dağlar
AFYONKARAHİSAR'IN PLAKASI: 03
AFYONKARAHİSAR'DA GEZİLECEK YERLER
Afyonkarahisar Kalesi
Afyonkarahisar Müzesi
Zafer Müzesi
İmaret Camii
Ulu Cami
Kocatepe Anıtı
İmaret Hamamı
Gedik Ahmet Paşa İmaret Cami
Zafer (Utku) Anıtı
Taş Medrese
Erkmen Tabiat Parkı
Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Evi
Çeşmeli Konak
Afyon Müzesi
AFYON YÖRESEL YEMEKLERİ
Çullama Köfte
Keşkek
Zürbiye
Bükme
Ağzı Açık
Afyon Sucuğu
Şebit
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