AFYONKARAHİSAR NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur. Bolvadin, Şuhut, Sandıklı, Hocalar ve Dinar en ünlü ilçelerindendir. Yüz ölçümü 13.927 km2'dir. Komşuları ise Eskişehir, Kütahya, Konya, Uşak, Burdur, Isparta şehirleridir.

Afyon Ege Bölgesinde yer almaktadır. İç Batı Anadolu bölümünün sınırında bulunur.

AFYONKARAHİSAR'DA ULAŞIM

NATO'nun 2. ve Türkiye'nin en büyük askeri havaalanına sahiptir. Ancak sivil amaçlı kullanılmamaktadır. Sivil amaçlı olarak Kasım 2012'de hizmete açılan Zafer Havalimanı'ndan yararlanılması düşünülmektedir. Bu havaalanı Türkiye'nin 4. büyük havalimanıdır.

Bulunduğu konum itibarıyla şehre dört bir yandan demiryolu ulaşımı bulunmaktadır. Şehre demiryolu ilk olarak Osmanlı Devleti'nin yaptığı yatırımlar sonucunda bugün Afyon Şehir İstasyonu olarak adlandırılan istasyon kurulmuştur. İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti döneminde demiryollarına yapılan yatırımlar sonucunda bugün hâlen kullanılmakta olan Afyon Gar Binası yapılmış ve işletmeye alınmıştır.

AFYON'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı verilerine göre ilde; Afyonkarahisar merkez ilçesi ile beraber 18 ilçe, 60 belediye ve 422 köy vardır.

Başmakçı

Bayat

Bolvadin

Çay

Çobanlar

Dazkırı

Dinar

Emirdağ

Evciler

Hocalar

İhsaniye

İscehisar

Kızılören

Sandıklı

Sinan paşa

Sultandağı

Şuhut

Dağlar

AFYONKARAHİSAR'IN PLAKASI: 03

AFYONKARAHİSAR'DA GEZİLECEK YERLER

Afyonkarahisar Kalesi

Afyonkarahisar Müzesi

Zafer Müzesi

İmaret Camii

Ulu Cami

Kocatepe Anıtı

İmaret Hamamı

Gedik Ahmet Paşa İmaret Cami

Zafer (Utku) Anıtı

Taş Medrese

Erkmen Tabiat Parkı

Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Evi

Çeşmeli Konak

Afyon Müzesi

AFYON YÖRESEL YEMEKLERİ

Çullama Köfte

Keşkek

Zürbiye

Bükme

Ağzı Açık

Afyon Sucuğu

Şebit